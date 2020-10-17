المكسيك.. 419 حالة وفاة و6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/17 | 09:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم السبت، عن تسجيل 419 حالة وفاة و6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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