فريق الاتحاد الوطني: مهمة الحكومة خدمة المواطنين

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا في ذكرى احداث 16 اكتوبر، اكد خلاله ان مهمة الحكومة هي خدمة المواطنين وليس التورط في المشاكل السياسية.

وقال فريق الاتحاد الوطني في البيان: كما هو معلوم فإن تاريخ شعبنا كيفما هو مليء بالمفاخر والمكاسب فهو ليس خاليا ايضا من المآسي والعقبات غير المرغوب فيها والتخوين والاتهام.

واضاف البيان: هذه المآسي والاحداث هي جزء التاريخ البعيد والقريب لشعبنا، ولكي نعرف حقيقة وكيفية وقوع تلك الاحداث ومرتكبيها واسبابها ونتاجها يجب دراستها وبحثها من قبل مؤرخين محايدين.

وتابع البيان: نحن نعتقد بان مهمة حكومة اقليم كوردستان هي خدمة المواطنين بشكل شامل وليس التورط في المشاكل السياسية، لذا يجب ان تبعد الحكومة ومسؤوليها انفسهم بكل مسؤولية عن اي تصريح او موقف ياخذ كوردستان بعيدا عن بر الامان، واذا تقرر ان تتخذ الحكومة موقفا من الاحداث والمآسي فعليها الحديث عن جميع الاحداث بالتساوي كاحداث 31 آب ومآساة شنكال والابادة الجماعية للازيديين والاحداث الاخرى.

وقال البيان: نحن نؤكد بانه علينا جميعا في هذه المرحلة اتخاذ العبر والدروس من المآسي وان نجعلها عاملا لوحدة الصف القومي وليس لتعميق الخلافات والتفرقة.

PUKmedia خاص ‌

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