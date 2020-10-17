فيديو.. جنود أمريكيين ينقذون ايرانيين في بحر العرب

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم المدمرة الأمريكية “يو إس إس ونستون س.تشيرشل” المزودة بصواريخ موجهة، مساعدات لسفينة إيرانية بعد عطل في محركها خلال تواجدها في بحر العرب يوم أمس.وذكرت البحرية الأمريكية إن “المدمرة الأمريكية يو إس إس ونستون س.تشيرشل، تلقت أمس طلبا للمساعدة بعد إعلان حالة الطوارئ من […]

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