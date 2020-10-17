محدث.. الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب للأسبوع الثالث

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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