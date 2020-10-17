 ممثل الوفد الايزيدي: البيشمركة باعتنا لداعش ونرفض اتفاقية سنجار

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد ممثل الوفد الايزيدي الشيخ شمو خديدا، السبت، رفضه الاتفاقية بين بغداد واربيل ، مبينا ان المكون الايزيدي يرفض تسليمهم مجددا لقوات البيشمركة التي باعت ابناءنا الى تنظيم داعش الاجرامي.

وقال خديدا في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الاتفاقية بين أربيل وبغداد حول سنجار مرفوضة وان سنجار هي للايزيديين وليست لكردستان”.

وأضاف، أنه “لدينا ادلة على تعاون البيشمركة والدواعش خلال احتلال سنجار سابقا و من باع أبناءنا للدواعش سنطالب به وسيدفع الثمن”.

وتابع ان “الجهات السياسية الكردية تنقل للجهات الدولية صورة مغلوطة عن سنجار وعلى الحكومة المركزية وضع حد للتجاوزات الكردية على سنجار”، مؤكدا رفضه دخول قوات البيشمركة الى سنجار ونرفض تطبيق ما تسمى بالمادة 140”.انتهى/ 25د

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