الإعلام الأمني تنوه عن تفجير مسيطر عليه بمطار بغداد

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ر تي

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة بمطار بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 تشرين الاول 2020)، انه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

جدير بالذكر ان خلية الاعلان الامني تعلن بين الحين الاخر، تعلن اجراء تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العراق.

ا.ح

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