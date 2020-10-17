نواب يؤكدون رفضهم لما جاء في الورقة البيضاء بخصوص استقطاع رواتب الموظفين

2020/10/17 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 41 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أبدى نواب في البرلمان، السبت، رفضهم المساس برواتب الموظفين باعتبارها قوت الشعب، فيما طالب البعض بإنهاء التفاوت الحاصل في تلك الرواتب وإيجاد بدائل لسد العجز، وأبدوا تأييدهم للورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة.

وذكر النائب طعمة اللهيبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح" اليوم، 17 تشرين الأول 2020، ان "المساس بقوت الشعب خط احمر ولن يمرره اعضاء المجلس، داعيا الحكومة إلى ايجاد بدائل اخرى لتوفير السيولة المالية للموازنة".

وأضاف اللهيبي، ان "ما ورد في ورقة الاصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين أمر مرفوض ولا يمكن السماح به وهو أمر مستحيل ولن نسمح بالمساومة على قوت الشعب وبراتب الموظف البسيط لكن يمكن ان تلجأ الحكومة الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومزدوجي الرواتب".

من جانبه أفاد النائب جمال احمد، بأن "مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد اذ اجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الامر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف".

وبين أن "التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، ستوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية".

وأشار إلى ان "التفاوت في الرواتب واضح وينبغي ان يعدل بقانون وليس عن طريق قرار حكومي"، مبينا ان "الحكومة لا يمكنها دستوريا استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية".

من جانبه أبدى نواب تأييدهم للورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تمثل قراءة حقيقية للوضع المالي في البلاد وتتضمن إصلاحات طويلة الأمد، حيث قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، إن "الورقة البيضاء الإصلاحية التي أعدها مجلس الوزراء وصلت الى مجلس النواب لغرض مناقشتها بشكل تفصيلي"، موضحا أنها "تحتوي على شروط البنك الدولي، وهذه الشروط تكون فيها صرامة مفرطة، وتؤثر في حياة المواطن الذي يجب ألّا يتحمل أخطاء الحكومات السابقة ".

وتابع أن "المواد الإصلاحية في الورقة البيضاء تنفذ على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد حيث يعاني العراق حاليا قلة المردودات المالية مع تأخير في عملية صرف رواتب الموظفين".

فيما أكد عضو اللجنة النائب يحيى العيثاوي، أن "الورقة الإصلاحية هي مجرد مقترحات، وليست نهائية وفي حال تم طرحها ستتم مناقشتها بشكل مستفيض، ومن الممكن أن تقبل أو أن يتم التعديل عليها، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا ".

أما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، فقد بين أن "الورقة الإصلاحية البيضاء تمثل قراءة حقيقية للوضع المالي الذي يمر به العراق"، وتوقع "تمرير الورقة الإصلاحية، لا سيما أن الحكومة جادة في ذلك".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد أكد في وقت سابق، أن الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة، مشيرا إلى أن أحد المحاور الرئيسة للورقة، هو إصلاح الواقع في المحافظات.

ر.إ

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