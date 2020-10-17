مسلمو فرنسا وجريمة الشيوخ - سامح عسكر

2020/10/17 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر منذ 5 سنوات قتل الإرهابيون المسلمون 11 صحفي فرنسي من مجلة "شارلي إيبدو" لمجرد نشرها صورا كاريكاتورية عن النبي محمد في الإسلام اعتبرها المسلمون مسيئة، وبعدها بسنوات قتل شخصين بنفس الطريقة وبذات التهمة، اليوم صحا العالم على جريمة مفجعة وهي ذبح أحد المُعلّمين الفرنسيين على يد إرهابي مسلم بتهمة تصوير النبي في أحد رسوماته بطريقة سيئة..الملاحظ أن الجرائم الثلاث يجمعهم خيط واحد هو القتل مقابل الر ......





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