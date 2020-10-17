18 - موسى .. كيف تلقى التوراة ؟! - ابراهيم الجندي

2020/10/17 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الثامنة عشرة : الأعراف 138 - 147(138) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 1- المعنى: بعد أن أهلكنا فرعون وقومه ( قبط مصر) ، عبرنا بموسى وقومه (بني اسرائيل) البحر، فمرّوا في طريقهم على أناس يعبدون الأصنام ، فقالوا لموس ......





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