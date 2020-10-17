2020/10/17 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أشادت بريطانيا، بدور قوات الحشد الشعبي في محاربة تنظيم “ داعش” الإجرامي، مؤكدة أن دوره في هذا المجال كان “مهما جدا”.

وقال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي في حوار تابعته /المعلومة/، “إنا ادرك ان الحشد الشعبي كان له دور مهم جدا في الحرب على داعش وادرك أيضا ان له دور مهم في الدولة العراقية”.

وأضاف هيكي، أن “الفترة المقبلة يجب ان تشهد تنظيما أكثر لوضع الحشد الشعبي”، مشيرا إلى “وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الحشد الشعبي”.

والمح السفير البريطاني إلى أن المستقبل قد يشهد تدريب الحشد الشعبي من قبل المجتمع الدولي.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا: الحشد الشعبي كان له دور مهم جدا في محاربة داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا: الحشد الشعبي كان له دور مهم جدا في محاربة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).