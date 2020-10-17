أوباما يدعم حملة جو بايدن ميدانياً الانتخابية في الأسبوع المقبل

2020/10/17 | 09:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيشارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأربعاء، لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.وأعلن فريق حملة بايدن، الجمعة، أن “الرئيس أوباما سيتوجه في 21 أكتوبر(تشرين الأول) إلى فيلادلفيا لخوض حملة لصالح جو بايدن وكامالا هاريس” المرشحة لمنصب نائب الرئيس.ولم تتوفر في الحين تفاصيل عن الحدث.وتعد فيلادلفيا إحدى الولايات المهمة في الانتخابات الرئاسية، وفاز بها ترامب في 2016 بفارق ضئيل.وأعلن باراك أوباما الذي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف الناخبين الديموقراطيين دعمه لجو بايدن في أبريل(نيسان)، معتبراً أنه قادر على قيادة الأمريكيين “في أحد أحلك أوقاتنا” على وقع أزمة حادة يعيشها البلد نتيجة فيروس كورونا المستجد.وساهم أوباما أيضاً في جمع التبرعات عبر الإنترنت لصالح حملة بايدن في يونيو (حزيران) المقبل.

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