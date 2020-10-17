وزير التعليم يوجه الجامعات بالنظر في طلبات استضافة الطلبة للعام الدراسي المقبل

2020/10/17 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم ، اليوم السبت، الجامعات بالنظر في طلبات استضافة الطلبة للعام الدراسي المقبل.

وحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) فإن " وزير التعليم وجه بقيام الجامعات بالنظر في الحالات والطلبات التي ترد إليها بشأن استضافة الطلبة وللمرحلة الدراسية الاولى والمنتهية ،فضلاً عن المراحل الدراسية الاخرى".

واشارت الوثائق الى " اتخاذ القرار خلال فترة اسبوعين كحد اقصى ولكل حالة وتكون للعام الدراسي 2020/ 2021 حصراً".

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