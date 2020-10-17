حماس: التطبيع شجع العدو الاسرائيلي للاستيطان الجديد

2020/10/17 | 09:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حازم قاسم، السبت، أن مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، يأتي نتيجة وبتشجيع من اتفاقيات التطبيع العربي مع العدو.

وقال قاسم “حذرنا من اتفاقيات التطبيع مرارا بأنها تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني”.

وتابع “قرار الاحتلال استمرار للعدوان على الشعب الفلسطيني الذي يتخذ أشكالا مختلفة والاستيطان واحد من أشكال العدوان المتواصل على الأرض والإنسان الفلسطيني”.

ولفت قاسم إلى أن “الاستيطان يؤكد أن الأطماع التوسعية والسلوك الاستيطاني ملازم للاحتلال وهو يعبر عن حالة التبجح غير المسبوقة التي يتحرك بها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بعد توقيع اتفاقيات التطبيع”.

ورأى الناطق باسم حماس ان “زيادة وتيرة الاستيطان يأتي نتاج خطاب سياسي وإعلامي لدى بعض الأطراف العربية التي تحاول أن تُبرأ الاحتلال وتجرم الفلسطيني حتى تبرر تطبيعها”.



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