الأول منذ 70 عاما.. محكمة أميركية تحدد موعد تنفيذ حكم إعدام امرأة

2020/10/17 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر المقبل لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

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