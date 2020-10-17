الرافدين: جهات غير قانونية تدعي منح السلف بالتنسيق مع المصرف

2020/10/17 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر مصرف الرافدين، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هناك أشخاصاً وجهات تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين أو وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج، وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض".

وأشار المصرف إلى أن "الجهة الوحيدة في التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني، في حين التقديم على القروض بواسطة فروع المصرف حصراً والمنتشرة في بغداد والمحافظات"، داعياً إلى "الإبلاغ عن أي جهة تدعي بذلك".

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