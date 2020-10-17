الصحة تحدد شرطاً لإعادة الحظر وتؤكد: أي أعراض مشابهة للفيروس ستُسجل إصابة بكورونا

2020/10/17 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، شرطاً لإعادة فرض حظر التجوال، وإعادة قيود الإغلاق، في حال دخول العراق موجة شديدة من إصابات فيروس كورونا، فيما أكدت تسجيل أي حالة تظهر عليها الأعراض سواء كانت إنفلونزا أو أي فيروس آخر، تسجل لديها كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة، رياض عبد الامير الحلفي في تصريح صحفي، إن "نسبة الشفاء جيدة، ووصلت إلى 85 بالمئة والمتوقع زيادة حالات الشفاء من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكولات العلاجية العالمية".

وبيّن، أن "معدلات الإصابات لم تتغير بشكل كبير، بينما اتخذت الوزارة الإجراءات الصحية مع حلول موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة بعدد الإصابات".

ولفت إلى أن "الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الان في ارتفاع معدل الإصابات بحسب بيانات الوزارة"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات التي ستتخذها الصحة لمواجهة الوباء، هي بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب ضعف عدد الإصابات المسجلة حاليا وتعزيز العلاجات المخصصة للفيروس".

وأضاف، أن "أي أعراض تظهر شبيهة بالفيروس سواء كانت انفلونزا أو أي فيروس آخر، تسجل لدينا كورونا"، مؤكداً "عدم وجود أي إجراءات للحظر بالوقت الحالي إلا في حالة ارتفاع حالات الاصابة نتيجة العدوى، ودخول موجة جديدة مع برودة الجو، حيث سنتجه الى اتخاذ اجراءات حظر التجوال خشية من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الوفيات".

وشدد الحلفي على "الاستمرار بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والزحامات في الاماكن المغلقة، حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس وتقليل الإصابات".

وبشأن استخدام ضوء الاشعة فوق البنفسجية في القضاء على كورونا، أوضح الحلفي، أن "هذه الاشعة تستخدم في بعض المستشفيات طبيا بالعمليات وتعقيم الادوات المستخدمة وتطهير الاسطح لفترة محدودة والاماكن الخالية من البشر، لأنها تسبب أضراراً كبيرة عند استخدامها بشكل مفرط".

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