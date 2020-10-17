الصحة: الحظر مرتبط بزيادة إصابات كورونا ونستعد للموجة الجديدة

2020/10/17 | 09:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفصحت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن استعداداتها لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا تزامنا مع حلول الشتاء، بينما أكدت أن عودة إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

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