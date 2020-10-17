أفيجان.. دواء ياباني لعلاج كورونا

2020/10/17 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدمت شركة "فوجي فيلم هولدنغز" يابانية، طلبا الى السلطات المختصة للموافقة على استخدام عقار افيجان المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض "كوفيد-19" الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة في بيان، إن دراسة في المرحلة الأخيرة على "أفيجان" أظهرت قصر فترات التعافي بالنسبة لمرضى "كوفيد-19" الذين يعانون أعراضا غير حادة، وإنها ستسعى لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا الشهر على أقرب تقدير.

وأظهرت الدراسة التي شملت 156 مريضا في اليابان أن الذين عولجوا بأفيجان تحسنت حالتهم بعد 11.9 يوما مقارنة مع 14.7 يوما للمرضى الذين تناولوا دواء وهميا.

ووفقا لبيان الشركة فإن "أفيجان" دواء مضاد للإنفلونزا طورته "فوجي فيلم تويوما كيميكال (FUJIFILM Toyama Chemical)، وحصل على موافقة التصنيع والتسويق المحلي في مارس/آذار 2014 لعلاج الإنفلونزا".

وأجرت "فوجي فيلم تويوما كيميكال" المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في اليابان في مارس/آذار من هذا العام لمرضى "كوفيد-19" المصابين بالتهاب رئوي غير حاد.

وأكدت الشركة أن استعمال "أفيجان" أظهر وقتا أقصر لتعافي المرضى مع عدم تحديد مخاوف متعلقة بالسلامة.

وقال البيان إن أفيجان يمنع بشكل انتقائي بوليميراز -إنزيم- الحمض النووي الريبي (RNA polymerase) الضروري لتكاثر فيروس الإنفلونزا.



وبسبب هذه الآلية كان من المتوقع أن يكون لأفيجان تأثير مضاد على فيروس كورونا المستجد، لأن فيروس كورونا يحمل مواد وراثية من نوع RNA، وهو من نوع فيروسات الإنفلونزا نفسها.

ا.ح

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