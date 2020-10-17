القانونية النيابية تتحدث عن خيارات البرلمان في تشريع قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/17 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

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النائب حسين العقابي

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن خيارات البرلمان في تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الجمعة، 16 تشرين الأول 2020، إن "الحل الوحيد في هذا الوضع هو إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، إذ لدينا الآن قانونان، الأول مشروع قانون تعديل الأمر 30 لسنة 2005، وهذا على محملين، الأول هو المضي في تعديلات واسعة ليس لها جدوى، كما سندخل في مشكلات في غنى عنها".

وأضاف العقابي، أن "المحمل الثاني هو أن يقوم البرلمان بتعديلات ضيقة يسد بها الفراغ في المحكمة الاتحادية، ويحدد آلية اختيار البديل، ويتم التصويت في داخل البرلمان، ووضع فقرة جديدة وهي وجود قضاة احتياط وعددهم ثلاثة لأي طارئ يحصل في المستقبل.

وأشار إلى أن "هناك خيارا آخر، وهو التوجه إلى القانون الثاني الأصلي الذي شرع بناءً على نص المادة 92 الذي تأخر منذ 15 عاما"، مشددا على "ضرورة المضي بأحد القانونين المطروحين، لتشريع قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن".

وأوضح أن "هذه الأزمة كشفت عن الخلل في أداء السلطة التشريعية، وهذا الموضوع من ضمن مسؤوليتها، ومساحة الخلاف محدودة وضيقة"، مبينا أنه "ليس هناك طريق غير المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".

ر.إ

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