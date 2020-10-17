2020/10/17 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم التكنلوجيا هي مصير عصرنا الراهن، والمجتمعات الحديثة تعيش فترة من التحولات العلمية والتكنلوجية المتعاقبة وقد حطت من مكانة الانسان وبيئته ولوثتها، وقادت الكيان المنفرد والشخصية البشرية الى العدم، واصبح الانسان وكأنه دمية في ايدي القوى الخارقة المتحكمة بهذا التقدم العلمي والتكنلوجي، لذلك فان القلق والضيق والشعور بالحنق وعدم الثقة بالمستقبل الذي يرافق عمل الناس اليومي هو ميزة المشاعر الانسانية بالعالم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثوار تشرين في عيدهم الاول - ساطع هاشم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثوار تشرين في عيدهم الاول - ساطع هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).