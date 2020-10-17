المواطن الشريف الانتهازي متحدثا عن رئيس العبور الجديدة - حاتم الجوهرى

2020/10/17 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى سؤال يجب أن يوجه مباشرة إلى السيد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بعد شهر ونصف من صدور قرار هيئة تنمية المجتمعات العمرانية بجلستها رقم 142 بتاريخ 1سبتمبر 2020، دون أن يخاطب الكيانات والشركات المعينة به بإجراءات تفعيله، خاصة الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني- الاستثماري التجاري- الاستثماري المباني)!! أو يجيب عن استفسارات إجراءات تحويل النشاط الخاصة بالأرض الزراعية!السؤال مضمونه: ما هي وظي ......





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