ابن حزم (994م – 1064م) - غازي الصوراني

2020/10/17 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، عالم وشاعر وفيلسوف عربي من الأندلس، ولد في قرطبة في 7 تشرين الثاني 994 (383 هجرية)، ومات في 15 آب 1064 (455 هجرية) ."كان في آن واحد فقيهاً ومنطيقاً ومتكلماً ومؤرخاً وشاعراً، وقد عرف في أوروبا بكتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وعلى الأخص بالكتاب الذي وضعه في شبابه بعنوان طوق الحمامة، وهو رسالة في الغزل ثمينة للغاية لدراسة الأخلاق وعلم النفس ف ......





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