الموازنة الاميركية تسجل عجزا غير مسبوق

2020/10/17 | 09:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن عجز الموازنة لدى الولايات المتحدة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار.ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.كما يبلغ هذا العجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.وكانت الحكومة الأميركية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 ايلول /سبتمبر، تسجيل عجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في اذار/ مارس.وفي سبتمبر، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز موازنة الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في سبتمبر 2019، بحسب الوزارة.



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