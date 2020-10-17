القانونية البرلمانية : التصويت على قانون الانتخابات خلال الاسبوع الحالي

2020/10/17 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -اكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان التصويت على قانون الانتخابات سيكون الاسبوع الحالي .وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي اليوم السبت ، ان ” الكتل السياسية اتفقت على عدد الدوائر المتعددة ٨٣ دائرة في عموم العراق كما اتفقت على عدد الدوائر في بغداد والمحافظات الجنوبية وايضا على تحديد المناطق والاقضية […]

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