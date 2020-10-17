“سناب شات” يحصل على ميزة جديدة

2020/10/17 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلن القائمون على تطبيق “سناب شات” الشهير للتواصل الاجتماعي أن مستخدمي التطبيق من الأجهزة العاملة بنظام iOS سيحصلون على ميزة انتظروها طويلا.

وأشارت “سناب شات” في مدونة لها عبر الإنترنت أن مستخدمي تطبيقها من أجهزة iOS في جميع بلدان العالم بات بإمكانهم الآن إضافة المقاطع الموسيقية إلى اللقطات التي يصورونها أويريدون نشرها عبر التطبيق.

وأوضحت أن قائمة المقاطع الموسيقية المتوفرة ضمن هذه الميزة للمستخدمين تضم حاليا مجموعة واسعة من الألحان والأغاني التي حصلت على تراخيصها من قبل Warner Chappell Music و Universal Music Group وWarner Music Group.

ولم توضح “سناب شات” متى ستصل هذه الميزة إلى مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد، وأشارت إلى أنها تختبر ميزات أخرى حاليا تسمح للمستخدمين بصنع مقاطع الصوت الخاصة بهم ليرفقوها بالصور واللقطات في التطبيق.

ومنذ إطلاقه عام 2011 أصبح هذا التطبيق من بين أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومنافسا بارزا لـ “إنستغرام” ، ويصنف اليوم من أكثر التطبيقات تحميلا عبر الأجهزة والهواتف الذكية.



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