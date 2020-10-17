تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة في أمريكا منذ حوالي 70 عاما

2020/10/17 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة العدل الأمريكية، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة مدانة بارتكاب جريمة قتل عام 2004، منذ نحو 70 عاما.وأدينت ليزا مونتغوميري بخنق امرأة حبلى وإخراج الجنين من أحشائها والادعاء أن الطفل طفلها، في ولاية ميزوري، ومن المقرر أن تُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.وقال محامي مونتغوميري، إن المدانة تستحق أن تعيش لأنها مريضة عقليًا وعانت من سوء المعاملة في مرحلة الطفولة.وذكر مركز معلومات عقوبات الإعدام، إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية، هي بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.وقالت الجماعات المناهضة لعقوبة الإعدام، إن الرئيس دونالد ترامب يؤيد تنفيذ أحكام الإعدام كجزء من حملته الانتخابية.كما حددت وزارة العدل يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، إعدام براندون برنارد الذي قتل شخصين مع شركائه عام 1999.وسيكون هذان الحكمان هما الثامن والتاسع اللذان تنفذهما الحكومة الفيدرالية في عام 2020.



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