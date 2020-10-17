وزير التعليم العالي يوجه الجامعات للنظر بطلبات استضافة الطلبة

2020/10/17 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – وجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، الجامعات بالنظر في طلبات وحالات استضافة الطلبة للعام الدراسي 2021/2020، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا وتغيير النظام التعليم الى النظام الالكتروني المدمج.وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التعليم العالي، حصلت المستقلة على نسخة منها، اليوم السبت، أن “الجامعات الحكومية […]

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