رفض برلماني للمساس برواتب الموظفين

2020/10/17 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -رفض عدد من النواب في البرلمان العراقي ، المساس برواتب الموظفين باعتبارها “قوت الشعب”، وسط مطالبات بإنهاء التفاوت الحاصل في تلك الرواتب وإيجاد بدائل لسد العجز.وقال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي في تصريح صحفي اليوم السبت ، إن “ما ورد في ورقة الاصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين امر مرفوض ولا يمكن السماح […]

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