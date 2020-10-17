استمرار المعارك.. مقتل 12 شخصا في قصف أرميني على المدن الأذربيجانية

2020/10/17 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المدعي العام الأذربيجاني مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من أربعين آخرين صباح اليوم السبت بعد إطلاق صاروخ على كنجه ثاني أكبر مدن البلاد.

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