تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية

2020/10/17 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع متوسط سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، في بداية تعاملات اليوم السبت، في السوق الموازية “السوداء”، وذلك رغم تفاقم أزمة نقص المعروض للعملة الخضراء.وتراوح متوسط سعر الدولار، في السوق الموازية ما بين 7825 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع، مع زيادة أو نقصان 50 ليرة حسب المنطقة.

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