التعليم توجه الجامعات بالنظر إلى طلبات وحالات الاستضافة للعام الدراسي المقبل

2020/10/17 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، الجامعات للنظر بطلبات وحالات استضافة الطلبة للعام الدراسي 2021/2020.

وذكرت وثائق صادرة عن الوزارة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر للظرف الاستثنائي الذي يمر فيه بلدنا العزيز والعالم اجمع والمتمثل (بجائحة كورونا) والتي كانت سببة لتبني نظام التعليم الالكتروني (المدمج ) للسنة الدراسية 2021/ 2020 والذي يتطلب وضع حلول ومعالجات سريعة من اجل استقرار وضع الطلبة الدراسي".

وأضافت، أنه "استنادا لتوجيه الوزير بتاریخ 2020/ 10 / 7 بشأن الموضوع أعلاه تم عرضه على هيئة الرأي عبر الاستبانة الالكترونية وضمن الدائرة الالكترونية لاتخاذ القرار المناسب مراعاة لظروف أبنائنا الطلبة".





وأوضحت الوثائق أنه بعد المناقشة المستفيضة صدر القرار بالاغلبية استنادا لأحكام المادة 12 من قانون هيئة الراي رقم 9 لسنة 2011 وكما مبين في ادناه:۔

قيام الجامعات بالنظر في الحالات والطلبات التي ترد اليها بشأن استضافة الطلبة (وللمراحل الدراسية الأولى والمنتهية فضلا عن المراحل الدراسية الأخرى) ووفقا للحالات الوارده ضمن الفقرات (أ إلى ث) وبعد دراستها من قبلهم (وفقا للوثائق الرسمية المطلوبة واتخاذ القرار خلال فترة اسبوعين كحد اقصى ولكل حالة ، وتكون للعام الدراسي 2021 / 2020 حصرأ ، بغض النظر عن الاستضافة السابقة".





وبينت الوثائق، أن القرار يسري على طلبة الجامعات الحكومية الصباحية والمسائية المركزي والتعليم الحكومي الخاص الصباحي والقنوات الأخرى) فضلا عن الجامعات والكليات الاهلية أ- الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل أمراض السرطان، الصرع، الحالات التنفسية، فقدان أحد الأطراف بسبب العمليات الارهابية وحوادث الدهس وغيرها، الحالات المرضية الأخرى المستعصية ، والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.

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