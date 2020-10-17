التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في لقاء اليوم أمام قادش بالليغا

2020/10/17 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يلعب ريال مدريد مساء اليوم السبت، أمام قادش، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، وهي المباراة التي تسبق موقعة الكلاسيكو المنتظرة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل، فيما يتواجد قادش بالمركز التاسع برصيد 7 نقاط حققها من تعادل وفوزين وخسارة.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لهذه المواجهة، تواجد كل من البرازيلي ميليتاو والألماني توني كروس وماركو أسينسيو بعد تعافيهم من إصاباتهم.

بينما استبعد زيدان لاعبه مارتن أوديجارد بسبب الإصابة، فيما يتواصل غياب الظهير الأيمن داني كارفاخال وزميله ألفارو أودريوزولا والبلجيكي إدين هازارد وماريانو دياز للإصابة.

وربما يلجأ زين الدين زيدان لسياسة المداورة، على اعتبار أن الفريق تنتظره مباريات قوية طوال الأسابيع القادمة، ومن بينها مواجهتي شاختار وإنتر ميلان في دوري الأبطال، وبرشلونة في الليغا.

وتألفت التشكيلة المتوقعة من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، مارسيلو، رافائيل فاران وناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي وإيسكو ألاركون.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

وتقام المباراة في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وتبث عبر قناة bein 3.

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