ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على برونو فرنانديز

2020/10/17 | 10:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز) ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن قطبي كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، يراقبان وضع البرتغالي برونو فرنانديز في مانشستر يونايتد، ويرغبان في التعاقد مع اللاعب، مستغلين خلافاته مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

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