القوات الامنية تعلن عن تفجير مسيطر عليه داخل مطار بغداد الدولي

2020/10/17 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم السبت عن إحداث تفجير مسيطر عليه داخل مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية في بيان انه “سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة “الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي” ، لذا اقتضى التنويه”.هذا ولم يشر البيان الى اسباب احداث التفجير.(النهاية)

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