أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

2020/10/17 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اغلقت أسعار النفط على انخفاض، يوم السبت، متأثرة بمخاوف من استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا في الضغط على الطلب في اثنتين من أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم.وأعادت بعض الدول الأوروبية إحياء حظر التجول والإغلاق لمكافحة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ، حيث فرضت بريطانيا قيودًا […]

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