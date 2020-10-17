2020/10/17 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاعاً قياساً في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830حالة لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع 7334 حالة أمس الجمعة.

وجاء في بيانات المعهد اليوم السبت أنه"تم تسجيل 7830 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 348557".

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في ألمانيا إلى 9767.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد إصابات كورونا في ألمانيا يواصل ارتفاعه بوتائر عالية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد إصابات كورونا في ألمانيا يواصل ارتفاعه بوتائر عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).