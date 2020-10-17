الرافدين يحذر من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف

2020/10/17 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حذر مصرف الرافدين، من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة، نسخة منه، اليوم السبت، إن “هناك أشخاص وجهات تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال معاملات المواطنين […]

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