2020/10/17 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يحذر من جهات غير قانونية تزعم منح السلف بالتنسيق مع المصرف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحذر من وجود جهات تزعم منح السلف بالتنسيق مع المصرف) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحذر من وجود جهات تزعم منح السلف بالتنسيق مع المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).