بعد اقتحامه.. اضرام النار في مقر حزب البارزاني وسط بغداد

2020/10/17 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اقدم محتجون غاضبون، السبت، على اضرام النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل /المعلومة/، إن محتجين اقدموا، صباح اليوم، على اضرام النار في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة وسط بغداد بعد اقتحامه.

وأضاف المراسل، ان عملية حرق المقر جاءت احتجاجا على التصريحات الأخيرة للقيادي بالحزب هوشيار زيباري والتي هاجم فيها الحشد الشعبي.



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