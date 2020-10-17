بالصور.. أعمدة دخان تتصاعد من مقر الحزب الكردستاني ببغداد

2020/10/17 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تصاعدت أعمدة دخان، من مقر الحزب الكردستاني وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد اقتحامه من مقبل متظاهرين صبا اليوم السبت.

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