رونالدو يدعم صديقه المصارع الروسي “حبيب نور محمدوف” برسالة عربية

2020/10/17 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلتقي نور محمدوف مع جايتجي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في الحدث الرئيسي لمنافسات "جزيرة القتال"، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد "UFC" وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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