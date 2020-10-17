جريمة مروعة في ديالى … والضحية يبلغ من العمر 80 سنة

2020/10/17 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى بأن مجموعة من الصوص هجموا على منزل معلم متقاعد في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة وقتلوه وسرقوا مبالغ من المال ولاذوا بالفرار.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت ان ” اربعة من اللصوص هجموا على منزل معلم متقاعد يبلغ من العمر 80 عاما واجهزوا عليه بآلة حادة “كلاب” وسرقوا […]

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