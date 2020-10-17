2020/10/17 | 10:30 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أكتوبر 2020 | 10:24 صباحاً | عدد القراءات : 11

وزيرة الهجرة: لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر

رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اية عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .

وردا على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي ..

قالت جابرو " نرفض اي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ، كما ويجب مراعاة ظروفهم " .

ولفتت " نحن مع العودة الطوعية وليست القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف " .

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