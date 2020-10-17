حملة اصلاحات تطيح برؤوس كبرى في نادي الطلبة

2020/10/17 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..بدأت ادارة نادي الطلبة بحملة اصلاحات تشمل رؤوس كبرى في النادي.

وذكر مصدر في الادارة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الطلبة بدأت بحملة كبيرة ستشمل رؤوس كبرى في النادي”.

واوضح ان “اولى هذه الخطوات ستكون اقالة نائب رئيس نادي الطلبة محمد الهاشمي من منصبه اضافة الى جملة من الاصلاحات والتغيرات في النادي”.

تجدر الاشارة الى ان الطلبة يعاني من ازمة مالية خانقة.



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