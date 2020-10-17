انتخابات نيوزيلندا.. أرديرن على وشك الفوز بولاية ثانية بعد نجاحها في مواجهة كورونا

2020/10/17 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع في نيوزيلندا أبوابها في يوم الانتخابات الرئيسي حيث تسعى رئيسة الوزراء جاكيندا أرديرن للفوز بولاية ثانية.

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