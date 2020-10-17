ترشيح نائب تركماني لمنصب وزير دولة

2020/10/17 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، السبت ، عن اتفاق سياسي داخل مجلس النواب لترشحه لمنصب وزارة الدولة، مبينا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يجيب بشكل رسمي على موافقة القوى السياسية.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أغلب القوى السياسية أعلنت تأييدها ترشحي لمنصب وزارة الدولة بدلا من المرحوم حسن اوزمن”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من آخر تسميتنا لهذا المنصب لأسباب غير معروفة”، مشيرا إلى أن “حسم المنصب كان من المؤمل أن يكون قبل أشهر لكن تأجيل الموضوع من قبل رئيس الوزراء يثير لدينا مخاوف وشكوك”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبر مفاده عن موافقة القوى السياسية عن تكليف النائب التركماني مختار الموسوي لمنصب وزارة الدولة.



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