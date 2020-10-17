2020/10/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على قيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قيادي بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).