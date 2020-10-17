ميسي لن يغيب عن تشكيلة برشلونة المتوقعة للقاء خيتافي اليوم

2020/10/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، التشكيلة المتوقع أن يختارها رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ضد خيتافي، وذلك خلال المباراة التي ستقام اليوم السبت على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، فيما تواجد الارجنتيني ميسي من ضمن التشكيلة على عكس التسريبات السابقة التي اكدت غيابه لهذا اللقاء.

وتوقعت الصحيفة الكتالونية، أن "يعتمد كومان على الرباعي المفضل له في الخط الأمامي، والمتمثل بفيليب كوتينيو، أنسو فاتي، أنتوان جريزمان وليونيل ميسي، بينما سيبقى عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء بنسبة كبيرة".

ومن المستبعد مشاركة النجم البوسني، ميراليم بيانيتش أساسياً في مباراة اليوم ضد خيتافي، بسبب تفضيل المدرب الهولندي الدفع بالثنائي فرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتس في وسط الميدان.

وسيعتمد كومان على الوافد الجديد سيرجينو ديست، صاحب 19 عاماً في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب جوردي ألبا، الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية، بينما سيبقى سيرجي روبيرتو في مركزه المعتاد على الرواق الأيمن.

وكانت التشكيلة المتوقعة قد تألفت من:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو..



جيرارد بيكيه..



كليمون لونجليه..



سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس..



فرينكي دي يونج..



فيليب كوتينيو

خط الهجوم: أنتوان جريزمان..



ليونيل ميسي..



أنسو فاتي

وتقام المباراة عند الساعة العاشرة مساءً وتبث على قناة (bein3).

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