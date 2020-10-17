تعرف على طقس العراق مع اقتراب دخول الثلث الاخير من تشرين الاول

2020/10/17 | 10:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشهد الطقس في العراق، استقراراً لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة، مع اقتراب البلاد من دخول الثلث الأخير من شهر تشرين الاول.

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