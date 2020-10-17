"سناب شات" يحصل على ميزة جديدة

2020/10/17 | 10:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" الشهير للتواصل الاجتماعي أن مستخدمي التطبيق من الأجهزة العاملة بنظام iosسيحصلون على ميزة انتظروها طويلا.

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